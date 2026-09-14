La conductora de un auto sufrió politraumatismos graves tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 21, a la altura del kilómetro 346, próximo a la ciudad de Mercedes.
Conductora sufrió politraumatismos graves tras despistar y volcar en ruta 21, próximo a Mercedes
Policía Caminera reportó que el siniestro de tránsito grave ocurrió sobre la hora 17.15, a la altura del kilómetro 346.
La mujer, de 30 años, circulaba de norte a sur cuando, por causas a determinar, despistó y volcó quedando en posición normal en el margen oeste.
Policía Caminera trabajó en la escena.
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