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SINIESTRO DE TRÁNSITO GRAVE

Conductora sufrió politraumatismos graves tras despistar y volcar en ruta 21, próximo a Mercedes

Policía Caminera reportó que el siniestro de tránsito grave ocurrió sobre la hora 17.15, a la altura del kilómetro 346.

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La conductora de un auto sufrió politraumatismos graves tras protagonizar un siniestro de tránsito en ruta 21, a la altura del kilómetro 346, próximo a la ciudad de Mercedes.

La mujer, de 30 años, circulaba de norte a sur cuando, por causas a determinar, despistó y volcó quedando en posición normal en el margen oeste.

Policía Caminera trabajó en la escena.

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