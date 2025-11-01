Un hombre de 28 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en Canelones

Foto: archivo

Un hombre de 28 años fue asesinado luego de recibir disparo de arma de fuego en Villa Esperanza, 18 de mayo, Canelones.

Fue encontrado por otro hombre en la intersección de Eduardo Fabini y pasaje C, con una herida a la altura de la ingle, y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció horas más tarde.

El fallecido tenía cuatro antecedentes penales, el último del 2 de julio de 2024, por porte y tenencia de arma de fuego.

La fiscal de cuarto turno de Las Piedras, Dra. Gutiérrez trabaja en el hecho, junto con el Departamento de homicidios, el Área de investigaciones de la zona I y personal de la seccional 30.

Temas de la nota Canelones

homicidio