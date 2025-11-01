Este sábado alrededor de las seis de la mañana, un automóvil que circulaba por la Avenida 18 de julio a gran velocidad, chocó a un taxi que circulaba por Arenal Grande.
Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
El siniestro de tránsito ocurrió este sábado alrededor de las seis de la mañana. En el taxi viajaban dos pasajeras que fueron trasladadas a un centro de salud debido a los fuertes golpes que recibieron.
El conductor del vehículo de pasajeros, Gustavo Verdier contó a Subrayado que la luz verde lo habilitó para cruzar y que, si bien vio al otro vehículo que venía a gran velocidad, pensó que se iba a detener en el semáforo.
El conductor llevaba a dos pasajeras que fueron trasladadas a centros de salud, debido a los fuertes golpes que recibieron en el impacto.
Los dos ocupantes del vehículo particular, ambos hombres, se dieron a la fuga pero ya están identificados.
