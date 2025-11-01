RECIBÍ EL NEWSLETTER
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos

Conocé los horarios de ecocentros, parques, museos, Mam, Mirador panorámico, oficinas de turismo y las líneas especiales de ómnibus que llegarán a los cementerios.

Este domingo 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos y la Intendencia de Montevideo publicó los horarios de los servicios que funcionarán este día.

En en caso de Necrópolis, los cementerios del Norte, Buceo y Central funcionarán en el horario de 8 a 17 horas mientras que los cementerios del Cerro y Paso Molino funcionarán en el horario de 8 a 16 horas.

Los ecocentros, tanto fijos como móviles, funcionarán con normalidad al igual que la Unidad Áreas Protegidas, responsable de los Humedales del Santa Lucía.

La Asesoría para la Igualdad de Género, el servicio de Atención 365 funcionará en su horario habitual de 18 a 21 horas, en forma presencial en el local de Soriano 1426 y por el teléfono 1950 8888.

El Mirador Panorámico de la Intendencia de Montevideo abrirá de 11 a 19 horas, y el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará en su horario habitual de 9 a 22 horas.

La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja funcionará de 9 a 17 horas.

En lo que respecta a los parques y museos, los que permanecerán abiertos serán el Parque Lecocq (9 a 17 horas), Parque Punta Espinillo (8 a 18 horas), parque Villa Dolores (9 a 18 horas y el sector animales de 10:30 a 17:30), el Planetario tendrá funciones en su horario habitual, Jardín Botánico (de 8 a 17 horas), Museo Blanes (12 a 17:45 horas), el museo de la Memoria no abrirá pero si el parque de 11 a 18 horas.

A la vez, las líneas de transporte colectivo que llegarán a cada cementerio son:

Cementerio Central: 137, 396, 300

Cementerio del Buceo: G, 427, 141, 142, 144, 60.

Cementerio del Cerro: 17, 185, 306.

Cementerio de Paso Molino (La Teja): 125, 137, 185, 306, 370, 127, 157.

Cementerio del Norte: 144, 158, 199, 195.

Por su parte, la empresa Cutcsa brindará un servicio gratuito de transporte dentro del Cementerio del Norte.

