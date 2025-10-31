Fiscalía alerta por nueva maniobra de estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso

La Fiscalía detectó tres casos de una estafa en la que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del organismo y piden dinero a su nombre para supuestamente archivar la investigación sobre un caso.

Tras detectar las maniobras delictivas en Paysandú , la Fiscalía emitió un comunicado para alertar a la población sobre personas que recibieron llamadas telefónicas en las que afirman que un familiar cercano sufrió un siniestro de tránsito o que está detenido y exigen el pago inmediato de dinero o que se hagan transferencias para "resolver la situación" o "evitar consecuencias legales".

La Fiscalía expresa que no solicita dinero bajo ninguna circunstancia, que ningún fiscal ni funcionario está autorizado a pedir transferencias, pago en efectivo ni depósito a cambio de gestiones, favores o supuestas soluciones judiciales.

Las autoridades exhortan a no entregar dinero ni datos personales, como números de cuenta, direcciones, documentos ni información sobre familiares. En esos casos, recomiendan cortar la llamada y verificar la situación en contacto con familiares, consultar a la seccional policial y a la Fiscalía por los canales oficiales. Por último, realizar la denuncia correspondiente.

"La participación de la ciudadanía es clave. Difundir esta información reduce las posibilidades de engaño y protege, sobre todo, a personas mayores o a familias que actúan bajo estrés emocional", indica la Fiscalía y recuerda que "cualquier solicitud de pago para 'evitar problemas legales', 'agilitar trámites' o 'liberar a un detenido' es un engaño".