Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo

Policía e intendencia coordinan acciones para prevenir juntada de motos de grupo organizado que anoche se reunió para realizar picadas, evadir controles e incumplir las reglas del tránsito.

Era noche de Halloween y la convocatoria corría por redes como pólvora: motos, máscaras y adrenalina. La consigna era clara: “Si caen ellos”, en referencia a la Policía, nos movemos a otro punto de Montevideo. La Policía ya estaba advertida.

Con información previa, se desplegó en la zona de las Canteras del Parque Rodó. Pero los motociclistas se dispersaron rápido, marcando territorio por varios puntos de la ciudad.

A medianoche y durante la madrugada hubo motos en Buceo, en el Centro, en el Parque Rodó y en El Prado.

Rapiña en Salto iba a ser contra un empresario en medio del baile, y había posibilidad de un homicidio

El objetivo: lucir las motos, jugar carreras y mostrar caretas de Halloween. Pero también esquivar a la Policía, circular sin matrícula y romper varias normas de tránsito, tal como muestran los registros a los que accedió Subrayado. Hubo Wheelees en plena ciclovía de 18 de Julio y también en el túnel de 8 de Octubre.

Mientras tanto, la Policía recibía llamados de vecinos que no podían dormir por el ruido de los motores, y que alertaban sobre el riesgo de estas reuniones improvisadas.

Un camión blindado de la Unatem (la unidad táctica de la Jefatura de Montevideo) se apostó en la Rambla del Parque Rodó.

Los inspectores de tránsito de la Intendencia, en tanto, estaban en el Museo Oceanográfico.

No hubo ni detenidos ni incidentes mayores. Pero sí la molestia de los vecinos de varios barrios.

Subrayado consultó al Ministerio del Interior y a la Intendencia de Montevideo para saber qué dejó el operativo.

La Policía mantuvo el despliegue habitual de los fines de semana en Parque Batlle y Cordón.

Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que empezaron a coordinar acciones con la Policía a partir de esta semana para atacar esta problemática, que representa un problema de seguridad. La Intendencia busca mejorar el despliegue con los inspectores y la Policía de Tránsito.

