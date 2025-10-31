Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis

Imputaron a la médica anestesista por el caso del argentino que fue operado el 20 de mayo de 2022 en una mutualista de Fray Bentos para ser intervenido por cálculos de vesícula y terminó en estado vegetativo.

La anestesista fue imputada por lesiones gravísimas a título de dolo eventual y usurpación de título; deberá fijar domicilio y no podrá salir del país por el plazo de 180 días.

La defensa de la familia del hombre, la Dra. Gabriela Soledad Agriela, dijo a Subrayado que esperaban desde hace cuatro años la imputación y que la etapa de juicio oral sería el próximo año. "Tres años y medio, pero finalmente hubo justicia porque es muy difícil formalizar a médicos en nuestro país, también en Argentina (...) lograrlo va a ser un gran triunfo".

Y agregó: "Al ser un dolo eventual, va a ser mayor la pena que a título de culpa que era lo que pensaban los abogados de la defensa de la imputada".

Ana, la esposa de Osvaldo Cardoso, manifestó su alegría a Subrayado y dijo que ahora vuelve a creer en la Justicia. Además, comentó que Osvaldo cada día se deteriora más. "Nunca le abrieron el oxígeno, lo anestesiaron, lo entubaron y la perilla de oxígeno supuestamente la debían bajar y Osvaldo quedó sin oxígeno. A raíz de esa falta de oxígeno tuvo una hipoxia y entró en un paro".