RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis

La médica fue imputada por lesiones gravísimas a título de dolo eventual y usurpación de título; deberá fijar domicilio y no podrá salir del país por el plazo de 180 días.

fray-bentos-anestesista-río-negro

La anestesista fue imputada por lesiones gravísimas a título de dolo eventual y usurpación de título; deberá fijar domicilio y no podrá salir del país por el plazo de 180 días.

La defensa de la familia del hombre, la Dra. Gabriela Soledad Agriela, dijo a Subrayado que esperaban desde hace cuatro años la imputación y que la etapa de juicio oral sería el próximo año. "Tres años y medio, pero finalmente hubo justicia porque es muy difícil formalizar a médicos en nuestro país, también en Argentina (...) lograrlo va a ser un gran triunfo".

condenaron a la mujer que agredio a directora y subdirectora en escuela de la paz y debe usar tobillera
Seguí leyendo

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Y agregó: "Al ser un dolo eventual, va a ser mayor la pena que a título de culpa que era lo que pensaban los abogados de la defensa de la imputada".

Ana, la esposa de Osvaldo Cardoso, manifestó su alegría a Subrayado y dijo que ahora vuelve a creer en la Justicia. Además, comentó que Osvaldo cada día se deteriora más. "Nunca le abrieron el oxígeno, lo anestesiaron, lo entubaron y la perilla de oxígeno supuestamente la debían bajar y Osvaldo quedó sin oxígeno. A raíz de esa falta de oxígeno tuvo una hipoxia y entró en un paro".

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUM-TEP

Sindicato convoca a paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
en mercedes

Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
MONTEVIDEO

Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en Villa Española; investigan como muertes dudosas
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa

Te puede interesar

Presidente Orsi. Foto: AFP video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba
Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy
GOBIERNO

Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa
Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Dejá tu comentario