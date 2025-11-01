RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente

Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado

Según información proporcionada por fuentes policiales, la moto intentó adelantar con franja amarilla continua, impactando frontalmente con el auto que circulaba en sentido contrario.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 13.08.19 (1)

Este sábado en El Colorado, departamento de Canelones ocurrió un siniestro frontal entre una moto y un auto que llevaba de un tráiler.

En el birrodado iban dos personas, un hombre de 50 años de nacionalidad cubana y otro de 63 años.

Accidente de tránsito en 18 de Julio y Magallanes. Foto: Intendencia de Montevideo en redes sociales.
El primero fue diagnosticado con “probable fractura de cadera” y fue trasladado a Las Piedras. El otro fue llevado a Florida con Traumatismo Encéfalo Craneano con pérdida de conocimiento.

El automóvil era conducido por un hombre de 36 años, que resultó ileso. Su espirometría dio 0,0.

policiales

CANELONES

convocatoria por redes sociales

Intendencia

Foto: archivo
