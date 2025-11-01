Este sábado en El Colorado, departamento de Canelones ocurrió un siniestro frontal entre una moto y un auto que llevaba de un tráiler.
Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado
Según información proporcionada por fuentes policiales, la moto intentó adelantar con franja amarilla continua, impactando frontalmente con el auto que circulaba en sentido contrario.
La moto intentó adelantar con franja amarilla continua, impactando frontalmente con el auto que circulaba en sentido contrario.
En el birrodado iban dos personas, un hombre de 50 años de nacionalidad cubana y otro de 63 años.
Seguí leyendo
Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta
El primero fue diagnosticado con “probable fractura de cadera” y fue trasladado a Las Piedras. El otro fue llevado a Florida con Traumatismo Encéfalo Craneano con pérdida de conocimiento.
El automóvil era conducido por un hombre de 36 años, que resultó ileso. Su espirometría dio 0,0.
Temas de la nota
Lo más visto
policiales
Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS
Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
CANELONES
Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
TRES CASOS EN PAYSANDÚ
Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
DECRETO DEL GOBIERNO
Dejá tu comentario