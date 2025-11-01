Siniestro frontal grave entre auto con tráiler y una moto en El Colorado

Este sábado en El Colorado, departamento de Canelones ocurrió un siniestro frontal entre una moto y un auto que llevaba de un tráiler.

La moto intentó adelantar con franja amarilla continua, impactando frontalmente con el auto que circulaba en sentido contrario.

En el birrodado iban dos personas, un hombre de 50 años de nacionalidad cubana y otro de 63 años.

El primero fue diagnosticado con “probable fractura de cadera” y fue trasladado a Las Piedras. El otro fue llevado a Florida con Traumatismo Encéfalo Craneano con pérdida de conocimiento.

El automóvil era conducido por un hombre de 36 años, que resultó ileso. Su espirometría dio 0,0.