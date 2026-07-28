Hay un detenido por ataque a balazos contra un ómnibus en el que viajaban hinchas de Tigre, Argentina. Un hombre de 57 años resultó herido en ese hecho, que ocurrió hace una semana.
Un hombre de 25 años se entregó por ataque a balazos contra hinchada de Tigre; está a disposición de Fiscalía
El hecho ocurrió luego del partido entre Nacional y Tigre en Montevideo, el pasado martes. Hubo un lesionado, de 57 años, que fue dado de alta y volvió a su país.
El ataque fue en ruta 1, cerca del barrio Maracaná. El viernes pasado, se incautó un arma vinculada al hecho y este martes hubo un detenido. Tiene 25 años y ningún antecedente penal, pero está vinculado a la hinchada de Nacional.
Fuentes del caso indicaron que el joven se entregó al saberse buscado por la Policía. Está a disposición de Fiscalía, que dispuso que sea dirigido a la sede este miércoles a las 8:00 de la mañana.
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La víctima recibió el alta médica y volvió a su país.
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