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TESTIMONIO

"Se escuchó un rafagazo", aseguró hincha de Tigre que iba en ómnibus atacado a balazos en ruta 1

El hombre asistió al herido de bala en un antebrazo y dijo que los disparos le destrozaron un dedo de una mano. Sufrió dos fracturas y necesitó diez puntos de sutura.

TIGRE-HINCHA-OMNIBUS-BALEADO

Venía sentado a tres o cuatro asientos del hombre que resultó herido de bala en un brazo y una mano, en el lado opuesto del ómnibus por el que ingresaron los disparos.

El hincha indicó que antes, durante y después del partido fue todo normal hasta que llegaron a los accesos a Montevideo tras la salida del Gran Parque Central.

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“Se escuchó un rafagazo”, contó el hincha que aseguró que venía entredormido, porque ya llevaban varios minutos en la ruta.

“Se escuchó mucho ruido y griterío en el micro”, dijo. De acuerdo al testimonio de otros hinchas, los disparos provinieron desde dos motos ubicadas en una calle parelela a la ruta 1.

“Se escucharon varios disparos. Fue uno atrás de otro, como un rafagazo. Empezó con el micro de adelante y terminó con el nuestro”, afirmó. “Nos llevamos la peor parte nosotros que veníamos atrás”, agregó.

El hombre sostuvo que asisitió al herido de bala en un antebrazo y que los disparos le destrozaron un dedo de una mano. Sufrió dos fracturas y necesitó diez puntos de sutura, dijo.

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