Condenaron a joven de 19 años y adolescente de 16 por asesinato a tiros ocurrido en setiembre en la rambla de Minas

Un joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron condenados por el asesinato a tiros de otro de 23 años, ocurrido en la noche del 15 de setiembre en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Enrique Lados, en la rambla de la ciudad de Minas , en Lavalleja .

La Justicia dispuso la condena de A.M.P.M., de 19 años, por dos delitos de homicidio , uno en grado de tentativa, y un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos. Deberá cumplir una pena de 12 años de cárcel.

No tenía antecedentes penales y estaba en prisión preventiva tras ser imputado luego de ser detenido en un allanamiento por personal de la Dirección de Investigadores de la Jefatura de Policía de Lavalleja poco después del homicidio.

En cuanto al adolescente de iniciales V.G.G., de 16 años, se dispuso su internación en INISA por 4 años y 5 meses por un delito de homicidio complejo integrado por dos delitos de homicidio especialmente agravado, uno de ellos en grado de tentativa.

La investigación policial determinó la participación de ambos en el homicidio a tiros del joven de 23 años, con tres antecedentes penales por hurto, y en las lesiones graves a otro de 20, que también fue alcanzado por los disparos de arma de fuego.