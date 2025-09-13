Un hombre de 24 años murió de un disparo de escopeta tras discusión entre dos empleados de una ladrillera

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 24 años murió este sábado de mañana tras recibir un disparo de escopeta. El homicidio ocurrió en un horno de ladrillos ubicado en el barrio El Talar de Pando.

Una discusión entre dos empleados derivó en que uno de ellos tomó el arma de fuego y le efectuó un disparo al otro. El herido llegó a ser trasladado para recibir atención médica en un centro asistencial, pero falleció, informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

En el caso, trabaja la Fiscalía de Pando, Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones.

