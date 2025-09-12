RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDUCTORA INDAGADA

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena

El hecho ocurrió antes de la pasada medianoche en el entorno del complejo, donde horas antes hubo un show musical. Quedaron cinco personas lesionadas: de 16, 40, 50, 53 y 55 años.

siniestro-antel-arena-mujer-alcoholizada

Una cámara registró el momento en el que una mujer de 28 años, que manejaba alcoholizada una camioneta Fiat Fiorino blanca, atropelló a varias personas y chocó dos vehículos en la zona del Antel Arena.

El hecho ocurrió sobre las 23:30 horas, cuando había varias personas en el entorno del complejo, donde horas antes hubo un show musical. En el momento del atropellamiento, quedaron cinco personas lesionadas: de 16, 40, 50, 53 y 55 años, fueron trasladadas de urgencia a diferentes centros asistenciales.

La mujer se fugó del lugar pese al intento de la madre de una de las víctimas de retenerla. Más tarde, se presentó en la seccional 13 en la Fiat Fiorino. Allí, se le realizó un examen de alcohol en sangre y dio como resultado 0,34. La conductora le dijo a la Policía que se fue del lugar del accidente porque tuvo miedo de que la agredieran. Según supo Subrayado, la mujer no está detenida, pero si sujeta a una investigación por parte de la fiscal de Flagrancia de 2º turno, a cargo de Patricia Rodríguez.

