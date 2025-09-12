RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Sospechoso de haber matado a la joven de 26 años en playa Verde fue detenido en Piriápolis

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. El sospechoso no tiene antecedentes.

homicidio-escena-generico-patrullero-policial

Hay avances en la investigación por el homicidio de una mujer de 26 años en playa Verde y un sospechoso fue detenido.

La detención se produjo en Piriápolis. Primero, la Policía lo buscó en un allanamiento en el barrio La Falda, pero no estaba allí. El detenido no tiene antecedentes penales.

La joven de 26 años fue asesinada de dos disparos de arma de fuego en el pecho en la madrugada de este viernes.

Foto: Subrayado. Archivo.
Una joven fue asesinada a tiros en Playa Verde cuando se encontraba dentro de un auto con un hombre

La víctima estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

Temas de la nota

