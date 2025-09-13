RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRONÓSTICO DE NUBEL

Mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, ¿qué esperar del tiempo para los próximos días?

Hacia la noche del sábado, está previsto un aumento de nubosidad por el oeste. El domingo, comienza con pasaje de nubosidad e inestabilidad en la zona.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

Este sábado, tendremos una mañana fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país.

La tarde seguirá templada a cálida con aumento de nubosidad hacia la noche por el oeste.

Temperaturas:

Norte: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC.

Sur: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC.

Este: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC.

Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC.

Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC.

El domingo, tendremos un comienzo de jornada con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose la zona. La tarde continuará templada a cálida con cielo escasamente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 9ºC | Máxima 27ºC.

Sur: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC.

Este: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC.

Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 26ºC.

Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.

El lunes, comienza fresco con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.

Sur: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.

Este: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.

Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 25ºC.

Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.

