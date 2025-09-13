Mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, ¿qué esperar del tiempo para los próximos días?

El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.

Este sábado, tendremos una mañana fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país.

La tarde seguirá templada a cálida con aumento de nubosidad hacia la noche por el oeste.

Temperaturas: Norte: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC. Sur: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC. Este: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC. Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC. Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC. El domingo, tendremos un comienzo de jornada con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose la zona. La tarde continuará templada a cálida con cielo escasamente nublado. Temperaturas: Norte: Mínima 9ºC | Máxima 27ºC. Sur: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC. Este: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC. Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 26ºC. Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC. El lunes, comienza fresco con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado. Temperaturas: Norte: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC. Sur: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC. Este: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC. Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 25ºC. Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.

Temas de la nota pronóstico

Nubel Cisneros