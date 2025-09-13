El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, ¿qué esperar del tiempo para los próximos días?
Hacia la noche del sábado, está previsto un aumento de nubosidad por el oeste. El domingo, comienza con pasaje de nubosidad e inestabilidad en la zona.
Este sábado, tendremos una mañana fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país.
La tarde seguirá templada a cálida con aumento de nubosidad hacia la noche por el oeste.
Temperaturas:
Norte: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC.
Sur: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC.
Este: Mínima 8ºC | Máxima 21ºC.
Oeste: Mínima 8ºC | Máxima 24ºC.
Área metropolitana: Mínima 10ºC | Máxima 20ºC.
El domingo, tendremos un comienzo de jornada con pasaje de mucha nubosidad inestabilizándose la zona. La tarde continuará templada a cálida con cielo escasamente nublado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 9ºC | Máxima 27ºC.
Sur: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC.
Este: Mínima 9ºC | Máxima 24ºC.
Oeste: Mínima 9ºC | Máxima 26ºC.
Área metropolitana: Mínima 12ºC | Máxima 20ºC.
El lunes, comienza fresco con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas matinales. La tarde seguirá con tiempo estable presentando condiciones templadas a cálidas con cielo ligeramente nublado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 12ºC | Máxima 27ºC.
Sur: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.
Este: Mínima 12ºC | Máxima 24ºC.
Oeste: Mínima 12ºC | Máxima 25ºC.
Área metropolitana: Mínima 14ºC | Máxima 22ºC.
