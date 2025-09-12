Audio: crimen de "El Negrito Kevin" se originó en una discusión porque el tiktoker pasó en moto por la vereda del homicida

"El señor (...) mantuvo una discusión con la víctima Kevin Almada Camacho en la vía pública concretamente en calle Real y Zubillaga. En determinado momento, el Sr (...) se retira del lugar para posteriormente retornar munido de arma de fuego tipo revólver y efectuar varios disparos contra quien fuera en vida Kevin Almada, quien falleció en el lugar. El hecho fue presenciado por la (...) abuela del fallecido quien informa que mantuvieron un intercambio de palabras y se invitaron los dos a pelear. Yo intenté separarlos y (...) se fue a la casa del vecino que vive en el mismo predio que yo, tiene la casa al fondo. Enseguida salió con un arma en la mano y empezó a efectuar disparos los cuales impactaron en mi nieto Kevin Almada, retirándose por el mismo pasillo que había salido".

El audio en la voz de la fiscal Naupp continúa diciendo: "Nicolás ingresó a la casa del vecino que se llama Manuel, salió enseguida con un arma en la mano. Apenas salió sin mediar palabra comenzó a disparar, no recuerdo cuántos disparos fueron, pero disparó unas cuantas veces. Todos los impactos dieron en Kevin. (...) vuelve a entrar a la casa del vecino. El hecho fue presenciado por el menor. Hace un tiempo ellos habían discutido porque Kevin pasaba en moto por la vereda de (...) y ayer cuando salía con la mujer pasó por la vereda de mi casa; Kevin le dijo que no pasara más, ahí comenzaron a discutir más fuerte. (...) fue para el pasillo y salió enseguida con un arma en la mano, comenzó a efectuar disparos de arma de fuego los cuales impactaron en mi primo Kevin. Enseguida llamamos a la Policía, pero Kevin murió en el lugar".

Por su parte, la abogada del imputado, Leticia Latorre, solicitó protección judicial para su defendido ya que el hombre teme por su vida. "La persona que falleció pertenecía al ámbito delictual y ya habido amenazas de muerte para él (...) tuvo problemas mismo en su casa anoche. Le coparon la casa, se la vaciaron y hay amenazas de incendio y contra su propia familia".