En Piriápolis

Un herido de gravedad por un corte profundo en el cuello y dos imputados por riña en un baile

Dos hombres de 22 y 23 años fueron detenidos e imputados por un delito de riña en un baile de Piriápolis. Un tercer hombre, de 23 años, está internado grave con un corte profundo en el cuello.

Seccional 11 de Piriápolis intervino en herido grave tras pelea en un baile.

La Policía de Maldonado informa de una riña a la salida de un baile en Piriápolis en la madrugada del domingo 22 de febrero, que dejó a un hombre de 23 años herido de gravedad con un corte profundo en el cuello, y dos imputados por un delito de riña calificada con arresto domiciliario total. Ambos son controlados además con un dispositivo de monitoreo electrónico por el plazo de 150 días.

Todo ocurrió a la salida de un baile en la rambla de los Ingleses. La Policía acudió a un llamado de emergencia y cuando llegó al lugar encontró a un hombre de 23 años con un profundo corte en el cuello y abundante sangrado.

Efectivos de la Zona Operacional 1 lo trasladaron a un centro de salud donde se le diagnosticó “herida cortante en cuello con riesgo de muerte”. Permanece internado “en estado crítico”, dice el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Ministerio del Interior
Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Tras esto, policías de la Seccional 11 de Piriápolis van al lugar de la pelea y asisten a otro hombre de 22 años que también se encontraba lesionado.

Fue trasladado y se le diagnosticó “lesión en mentón con pérdida de sustancia y lesión en cara anterior de antebrazo izquierdo compatible con mordedura”.

Según el informe policial, “se logró determinar que las lesiones sufridas por ambos hombres fueron producto de una pelea ocurrida en el interior del local bailable, pudiendo estar involucrado un tercer individuo”.

Este tercer involucrado fue identificado y detenido. Tiene 23 años y fue conducido a Fiscalía junto al de 22, una vez que recibió el alta médica por sus lesiones en el mentón y un brazo.

Ambos fueron imputados en audiencia judicial “por la presunta comisión de un delito de riña calificada”.

“Se dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico por el plazo de 150 días”, finaliza el informe de la Jefatura de Policía de Maldonado.

