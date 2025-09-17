Un herido de bala tras incidentes en la previa del partido Atenas – Larre Borges

Un joven de 20 años herido de bala en una pierna se presentó en la noche del martes en el hospital Maciel y dijo que recibió el disparo durante los incidentes ocurridos en el partido de básquetbol entre Atenas y Larre Borges.
Según la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, el joven se trasladó en taxi al hospital tras los incidentes en las afueras del club Atenas.
Allí hubo enfrentamientos a golpes de puño y patadas entre hinchas de Atenas, lo que motivó la intervención de la Guardia Republicana.
De acuerdo a este informe primario no hubo personas detenidas y no se volvieron a registrar incidentes tras el partido.
