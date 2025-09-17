RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO HAY DETENIDOS

Un herido de bala tras incidentes en la previa del partido Atenas – Larre Borges

Un joven de 20 años se presentó en el hospital Maciel con una herida de bala. Dijo que fue herido durante los incidentes en el partido por el ascenso entre Atenas y Larre Borges, el martes de noche.

Un joven de 20 años herido de bala en una pierna se presentó en la noche del martes en el hospital Maciel y dijo que recibió el disparo durante los incidentes ocurridos en el partido de básquetbol entre Atenas y Larre Borges.

Según la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, el joven se trasladó en taxi al hospital tras los incidentes en las afueras del club Atenas.

Allí hubo enfrentamientos a golpes de puño y patadas entre hinchas de Atenas, lo que motivó la intervención de la Guardia Republicana.

De acuerdo a este informe primario no hubo personas detenidas y no se volvieron a registrar incidentes tras el partido.

