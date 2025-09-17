RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONDUCTOR DEL ÓMNIBUS DETENIDO

El conductor de una moto murió y su acompañante está grave tras accidente con un ómnibus

El accidente ocurrió en la noche del martes en General Flores y Leandro Gómez. El conductor de la moto murió y su acompañante está grave. El chofer del ómnibus fue detenido.

Pedazos de la moto tras el accidente en General Flores y Saravia. Foto: Subrayado.

Pedazos de la moto tras el accidente en General Flores y Saravia. Foto: Subrayado.

Ocurrió en la intersección de General Flores y Leandro Gómez, y de acuerdo al informe primario de la Policía, la fiscal que tomó el caso dispuso que el chofer del ómnibus fuera detenido.

En las próximas horas se le tomará declaración y con las cámaras de tránsito y de seguridad que hay en la zona se determinará las eventuales responsabilidades.

El accidente fue sobre la hora 21, cuando un ómnibus de Cutcsa circulaba con destino a Ciudad Vieja por General Flores. Al llegar al cruce con Leandro Gómez, en Piedras Blancas, chocó con una moto en la que iban dos ocupantes.

La moto iba por Leandro Gómez y tras el impacto los dos ocupantes salieron despedidos del vehículo. Como consecuencia, murió el conductor de la moto, que no pudo ser identificado aún, y su acompañante de 19 resultó politraumatizado grave y fue trasladado de urgencia al Hospital Pasteur.

Mientras tanto, el conductor del ómnibus de 61 años resultó ileso y fue detenido por orden de Fiscalía. Según la versión del hombre, el conductor de la moto cruzó hacia General Flores sin mirar, cuando el ómnibus los embistió.

Policía Científica realizó pericias en la escena del accidente y relevó cámaras del Ministerio del Interior que hay en la zona y que permitirán esclarecer cómo ocurrió el hecho para resolver la situación judicial del conductor del ómnibus que permanece a disposición de Fiscalía.

Temas de la nota

