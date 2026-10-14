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SORIANO

Un gran incendio destruyó el ex cine Rex de Mercedes; se desplomó el techo y evacuaron hotel lindero

El incendio del ex cine Rex ocurrió en la madrugada de este miércoles, en Mercedes. El fuego consumió todo el edificio y colapsó el techo. Por precaución desalojaron un hotel lindero y varias casas.

Incendio en el ex cine Rex de Mercedes. Foto: captura de video publicado en Todo Mercedes.

Incendio en el ex cine Rex de Mercedes. Foto: captura de video publicado en Todo Mercedes.

Un gran incendio ocurrió en la madrugada de este miércoles en Mercedes, Soriano, cuando tomó fuego el ex cine y teatro Rex, ubicado en la calle Eusebio Giménez, entre Ituzaingó y General José Artigas.

Según informan medios locales, el fuego comenzó poco después de la hora 01 y rápidamente se extendió a gran parte del edificio, lo que hizo colapsar el techo de toda la estructura.

Por precaución los bomberos y la Policía desalojaron en hotel lindero y varias viviendas de la zona.

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La Dirección Nacional de Bomberos informa este miércoles en un comunicado al llegar al lugar "constató un incendio generalizado en una edificación de aproximadamente 20 metros de frente por 50 metros de fondo, registrándose el colapso de la segunda y tercera planta".

"Por precaución, debido a la presencia de humo, se procedió a evacuar a 30 personas alojadas en el Hotel Brisas del Hum, lindero al inmueble afectado. En las tareas de extinción se contó con el apoyo de una dotación de la Unidad Operativa de Bomberos de Fray Bentos", precisó.

Según este informe, "el incendio se encuentra controlado y el personal actuante continúa trabajando en las últimas tareas para dar por liquidado de forma definitiva el incendio. Al momento no se han registrado víctimas".

El sitio Todo Mercedes publicó un video captado por vecinos del lugar:

Nota en desarrollo.

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