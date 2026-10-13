Hallan incendiada una camioneta y presumen que fue utilizada para matar a otro integrante del clan Puglia

Una camioneta fue encontrada incendiada en un descampado de Lezica y los investigadores presumen que fue utilizada en el homicidio de Leonardo Galli, de 24 años, integrante del clan Puglia, atacado a tiros hace una semana.

El vehículo estaba en un descampado ubicado en Antonio Rubio y Cornelio Guerra. Vecinos llamaron a la Policía tras ver que el lugar había tomado fuego. Cuando los efectivos llegaron, encontraron la camioneta, que se presume fue utilizada para dispararle y matar a Galli, según supo Subrayado.

Una semana después del crimen, los investigadores trabajan sobre el vehículo para avanzar en el esclarecimiento del homicidio. Las actuaciones están a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, cuyos efectivos concurrieron al lugar y trabajan en la escena.

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Galli tenía un antecedente penal por drogas de 2023. Además, había sido testigo del crimen de Thiago Milano Puglia, el niño de 12 años asesinado en el Parque Rodó el 24 de julio.

La banda de Los Puglia opera en Villa Española y estuvo asociada con Los Albín. También mantuvo enfrentamientos con Los Suárez y otros grupos criminales por disputas vinculadas al narcotráfico.