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En lezica

Hallan incendiada una camioneta y presumen que fue utilizada para matar a otro integrante del clan Puglia

La camioneta fue encontrada incendiada en un descampado de Lezica, una semana después del homicidio de Leonardo Galli, de 24 años, integrante de la banda que opera en Villa Española.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada hallada en Lezica.

Foto: Subrayado. Camioneta incendiada hallada en Lezica.

Una camioneta fue encontrada incendiada en un descampado de Lezica y los investigadores presumen que fue utilizada en el homicidio de Leonardo Galli, de 24 años, integrante del clan Puglia, atacado a tiros hace una semana.

El vehículo estaba en un descampado ubicado en Antonio Rubio y Cornelio Guerra. Vecinos llamaron a la Policía tras ver que el lugar había tomado fuego. Cuando los efectivos llegaron, encontraron la camioneta, que se presume fue utilizada para dispararle y matar a Galli, según supo Subrayado.

Una semana después del crimen, los investigadores trabajan sobre el vehículo para avanzar en el esclarecimiento del homicidio. Las actuaciones están a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, cuyos efectivos concurrieron al lugar y trabajan en la escena.

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