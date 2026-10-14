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EN SANTIAGO VÁZQUEZ, EX COMCAR

Mataron a un recluso en la cárcel; un preso dijo que fue por enfrentamiento entre integrantes de facciones criminales brasileñas

La Fiscalía investiga el homicidio de un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar). Un preso dijo que fue tras una riña entre integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y Os Manos, grupos criminales de Brasil.

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Una riña con cortes carcelarios entre dos reclusos en el módulo 6 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) terminó con uno de ellos, de 25 años, muerto.

Todo ocurrió sobre las 8 de la mañana del martes cuando se realizaban controles y al finalizar, los dos presos empezaron a pelearse.

Un policía y varios reclusos intervinieron para separarlos y ambos fueron llevados al sector de enfermería, donde uno llegó sin vida con puñaladas en el pecho y el otro con heridas en la mano y el glúteo.

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El fallecido estaba preso por 11 delitos de rapiña. Según explicó el presunto agresor, el fallecido tenía problemas con él y cuando salieron a hacer tareas lo estaba esperando, lo amenazó con que lo iba a matar y ambos comenzaron a apuñalarse. Esto siempre según la versión del implicado, que agregó que lo apuñaló tres veces.

Este recluso dijo, además, que los problemas empezaron cuando el preso asesinado quiso llevar a su celda a otro que pertenece a la facción Primer Comando Capital (PCC), y que él pertenece a Os Manos. Ambas organizaciones de narcotráfico de Brasil.

El recluso presuntamente involucrado en el homicidio pidió ser trasladado a un centro penitenciario en el interior del país porque, según afirmó, si sigue recluido en Montevideo lo matarán por venganza.

Durante la investigación primaria, los funcionarios encontraron en las celdas cortes carcelarios y celulares que fueron incautados. El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios de primer turno, a cargo de Sabrina Flores.

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