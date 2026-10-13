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Tránsito en montevideo

Choque en la Rambla de Malvín: camioneta invadió senda contraria y causó graves heridas a motociclistas

El accidente ocurrió a las siete de la mañana del martes en la rambla y Missouri, en Malvín. Uno de los motociclistas sufrió la amputación de parte de la pierna.

Video cedido a Subrayado. Accidente en rambla de Montevideo, a la altura de Malvín.

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Un accidente de tránsito grave ocurrió este martes a las 6:47 en la rambla y Missouri, en Malvín.

Una mujer de 47 años que conducía hacia el este una camioneta Ford Ranger, cruzó de senda, invadió el carril y chocó de frente a dos motos y un auto.

Uno de los motociclistas, de 46 años, sufrió la amputación de parte de una pierna, hasta la rodilla; mientras que el otro, de 42 años, sufrió politraumatismos en una pierna, según supo Subrayado. El primero fue trasladado al Hospital de Clínicas y, el segundo, a una mutualista.

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Los conductores de la camioneta y el auto involucrado resultaron ilesos.

Subrayado accedió a imágenes de una cámara de seguridad que muestran el momento del impacto.

De momento, se desconocen las causas del despiste de la camioneta. Se observa pavimento mojado a causa de las lluvias en la mañana.

El choque causó un corte total de quienes circulaban en la mañana en dirección al Centro de Montevideo y hubo importantes demoras en el tránsito. A las 12:15, el tránsito volvió a circular con normalidad, luego de las pericias policiales correspondientes.

El lugar del accidente es a unas veinte cuadras de la curva de Punta Gorda donde han ocurrido choques en reiteradas oportunidades y la Intendencia de Montevideo realizó obras.

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