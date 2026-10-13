Un accidente de tránsito grave ocurrió este martes a las 6:47 en la rambla y Missouri, en Malvín.
Choque en la Rambla de Malvín: camioneta invadió senda contraria y causó graves heridas a motociclistas
El accidente ocurrió a las siete de la mañana del martes en la rambla y Missouri, en Malvín. Uno de los motociclistas sufrió la amputación de parte de la pierna.
Una mujer de 47 años que conducía hacia el este una camioneta Ford Ranger, cruzó de senda, invadió el carril y chocó de frente a dos motos y un auto.
Uno de los motociclistas, de 46 años, sufrió la amputación de parte de una pierna, hasta la rodilla; mientras que el otro, de 42 años, sufrió politraumatismos en una pierna, según supo Subrayado. El primero fue trasladado al Hospital de Clínicas y, el segundo, a una mutualista.
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Los conductores de la camioneta y el auto involucrado resultaron ilesos.
Subrayado accedió a imágenes de una cámara de seguridad que muestran el momento del impacto.
De momento, se desconocen las causas del despiste de la camioneta. Se observa pavimento mojado a causa de las lluvias en la mañana.
El choque causó un corte total de quienes circulaban en la mañana en dirección al Centro de Montevideo y hubo importantes demoras en el tránsito. A las 12:15, el tránsito volvió a circular con normalidad, luego de las pericias policiales correspondientes.
El lugar del accidente es a unas veinte cuadras de la curva de Punta Gorda donde han ocurrido choques en reiteradas oportunidades y la Intendencia de Montevideo realizó obras.
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