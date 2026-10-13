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EN EJIDO Y MERCEDES

Grave accidente en el Centro de Montevideo: choque entre un ómnibus y un auto dejó tres personas heridas

El accidente ocurrió en la madrugada de este martes en el Centro de Montevideo (Ejido y Mercedes). El ómnibus iba por Mercedes y el auto por Ejido. Tres personas con lesiones de entidad.

Accidente entre un ómnibus y un auto en Ejido y Mercedes. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Accidente entre un ómnibus y un auto en Ejido y Mercedes. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Accidente entre un ómnibus y un auto en Ejido y Mercedes. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Accidente entre un ómnibus y un auto en Ejido y Mercedes. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un ómnibus y un auto chocaron en la esquina de Ejido y Mercedes, en el Centro de Montevideo. El grave accidente ocurrió en la madrugada de este martes, en un cruce con semáforos.

El ómnibus circulaba por Mercedes y el auto por Ejido. Tras el impacto el ómnibus (Ucot, línea 330) chocó un camión que limpiaba contenedores de residuos.

De acuerdo a la información primaria obtenida por un equipo de Subrayado en el lugar, el conductor del auto se llevó la peor parte con lesiones de entidad. Otra personas que iba de acompañante también sufrió lesiones. El conductor del ómnibus tuvo golpes y traumatismos.

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El tránsito por Mercedes está cortado desde la calle Yaguarón, mientras que Ejido está cortada desde Colonia.

Este fue el informe en vivo en el programa Arriba Gente de Canal 10:

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