Un fotógrafo fue víctima de rapiña; le llevaron todos sus equipos de trabajo y pide ayuda para recuperarlos

“Fue un daño gigante, no me quedó ni un enchufe, una tarjeta de memoria, no me quedó absolutamente nada”, resumió.

En la computadora, tenía el respaldo de años de trabajo. Contó que casi nunca lleva la computadora, pero este trabajo requería que llevara todos sus equipos.

Sus equipos son identificables y alertó por venta de los mismos en plataformas como Marketplace o en ferias. Por cualquier información, comunicarse al 094 900 590.

“Estoy devastado, me cuesta levantarme todos los días”, aseguró el fotógrafo de 52 años, y agregó: “Me quedé sin trabajo, me cortaron las manos”. “En un segundo te cambia la vida”, indicó.