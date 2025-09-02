RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fiscalía citó a esposa de Carrasco para octubre; abogado de damnificados consideró que se debe imputar lavado de activos

Los informes advirtieron "inconsistencias" entre lo declarado por los imputados y con la información bancaria, indicó Ignacio Durán. Ana Iewdiukow está imputada por estafa.

Pablo-Carrasco-y-esposa-audiencia-julio-foto-subrayado

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, citó para inicios de octubre a Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera. Se investigan presuntas transferencias de dinero a cuentas bancarias europeas, lo que podría modificar la carátula de su imputación en el caso.

Iewdiukow ya fue imputada por el delito de estafa y podría pasar al delito de lavado de activos. De comprobarse, la mujer pasaría de cumplir prisión domiciliaria a prisión efectiva con un mayor plazo de medidas.

El abogado de inversores damnificados, Ignacio Durán, se reunió el lunes con el fiscal Rodríguez, quien diligenció evidencias en torno a información bancaria con exhortos que llegaron de entidades financieras, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de un banco privado de Uruguay.

Los informes advirtieron "inconsistencias" entre lo declarado por los imputados y con la información bancaria, indicó Durán. "Es información bancaria que no condice con lo que había pasado al inicio de la investigación", agregó. El abogado destacó que el delito de estafa tiene una pena máxima de 4 años y el delito de lavado de activos, de 16 años.

Hasta el momento, se han cautelado 16 millones de dólares para los damnificados. De confirmarse un cambio de carátula a lavado de activos, ¿qué ocurre con el dinero, que en ese tipo de casos es enviado a la Junta Nacional de Drogas? La respuesta de Durán.

