HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos

En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

tormenta-anoche-montevideo-foto-emiliano-gutierrez
tormenta-cielo-mar.jpg

Principales localidades afectadas:

Foto: FocoUy.
Varias localidades bajo advertencia de Inumet por tormentas fuertes
  • Artigas: Todo el departamento.
  • Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo.
  • Paysandú: Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal y Tambores.
  • Rivera: Todo el departamento.
  • Salto: Todo el departamento.
  • Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Próxima actualización a las 19 horas.

image

zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar

