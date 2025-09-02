RECIBÍ EL NEWSLETTER
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno

El cuerpo del hombre de 78 años fue encontrado el 21 de agosto en su apartamento, con un cuchillo en el cuello.

policiales-durazno-y-convencion-homicidio-78-años

El 21 de agosto, un hombre de 78 años fue asesinado em un edificio de Durazno y Convención. Este martes, Policía Científica trabaja en la escena del crimen, en el apartamento de la víctima, del piso 15.

Sospechan que el homicida era alguien de su entorno y utilizan la técnica de luminol aguardando encontrar fluidos biológicos. En la noche, esta técnica permite encontrar rastros.

El hombre de 78 años tenía una herida de arma blanca en el cuello, lo habían apuñalado y tenía una bolsa con las compras recientes que había hecho y nunca le faltó nada en la casa, por lo que la hipótesis es que se trata de una persona de su entorno.

Foto: Subrayado.
