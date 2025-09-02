Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Un joven de 23 años, sin antecedentes penales, fue imputado por matar a un hombre de 44. El homicidio ocurrió el 9 de agosto en Sayago .

Fue cuando pasaban algunos minutos de las 3 de la tarde, cuando una persona de 44 años fue trasladada al Círculo Católico por una herida de arma de fuego en el abdomen.

De acuerdo a la investigación, la víctima estaba en la puerta de su casa con su yerno de 23 años. En determinado momento, dos delincuentes en moto intentaron asaltar a un hombre de 33 años que trabaja como delivery, pero no pudieron.

Fue ahí que vieron que en el frente de la casa, ubicada en Pedro Olivares y Pastor, había un joven de 23 años con una moto. Los delincuentes fueron para robarla pero, según testigos, el suegro del joven forcejeó con los delincuentes intentando ayudar a su yerno. Los rapiñeros le dispararon en el abdomen y huyeron.

El hombre fue trasladado al Círculo Católico pero terminó muriendo producto de la herida. Personal de Homicidios avanzó en la investigación por el caso y en las últimas horas fue detenido un sospechoso del crimen, que puesto a disposición de la Fiscalía y tras su pasaje por la Justicia, se le imputó un delito de rapiña en grado de tentativa, en reiteración real con un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. Como medida cautelar irá a prisión preventiva hasta el 10 de diciembre de 2025.

La Policía identificó y busca a otro sospechoso por este crimen.