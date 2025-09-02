Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo

Muy pocos uruguayos tienen posiciones extremadamente positivas o negativas sobre cómo le está yendo al país. Predominan, más bien, las posiciones intermedias: más de la mitad de la población (53%) se concentra en la idea de que el país está “estable” o “estancado” (dos categorías que sugieren inmovilidad, aunque a su vez con sentido distinto entre ellas). Los que tienen visiones netamente positivas (29%) superan a los que tienen juicios definidamente negativos (19%). Los datos corresponden a la última encuesta de Equipos Consultores .

En los últimos dos años, las visiones han tendido a concentrarse en las categorías intermedias, al tiempo que disminuyen tanto las positivas como las negativas. El proceso de concentración hacia el medio ya se esbozaba a mediados del 2024, pero se enfatizan luego de culminado el ciclo electoral y en el primer semestre del 2025, en el inicio del nuevo gobierno.

Los votantes de Yamandú Orsi de la segunda vuelta tienen visiones más positivas sobre la situación actual del país que quienes votaron a Álvaro Delgado. Pero dos apuntes. En primer lugar, que en ambos segmentos las categorías intermedias son las más mencionadas. Esto significa que ni la visión de los frenteamplistas es tan positiva, ni la visión de los votantes de la oposición es tan negativa sobre la marcha del país.

Sesgos por edad

Las diferencias por edad no son tan significativas, pero existen, particularmente vinculadas a las visiones positivas. A medida que aumenta la edad, mayor es la creencia de que el país avanza, mientras que a medida que la edad disminuye, se engrosan las categorías intermedias.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 1.106 casos (704 casos presenciales y 402 telefónicos). El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1.106 casos es de +- 2.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

• Tomando todo en cuenta, ¿cómo califica el rumbo actual del país? (MOSTRAR TARJETA).

1. Se está desarrollando mucho.

2. Avanza lento pero seguro.

3. Está estable.

4. Está estancado.

5. Está retrocediendo.

6. Está en decadencia.

7. No sabe/No contesta (NO SE MUESTRA).