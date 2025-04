"Un estallido enorme y se voló todo el techo": el testimonio de vecinos de Canelones que sufrieron el temporal

"Corto el teléfono, lo meto en el bolsillo, y siento unas piedras enormes, enormes, enormes, y lo que uno atina. Abrí y dije 'ay, la camioneta'. Y en ese momento, más fuerte, más fuerte, un estallido enorme y se voló todo el techo. Después me empezó a golpear por todos lados el granizo. Me lastimó la cabeza y la mano. La nariz también. Salí corriendo al cuarto y pensé meterme abajo de la cama. Tiene 20 centímetros. Me metí al ropero, pero me pegaba por todos lados, y me fui a la cocina y me metí abajo de la mesada", contó.

El techo de su casa terminó a unos 40 metros.

A pesar de todo, remarcó que lo conmovió la gente, y resaltó el trabajo de la Intendencia y del Cecoed.

"Yo creo que la contención fue lo más lindo que pasó dentro de todo lo horrible", expresó.

Otro vecino, Freddy Martínez, describió los daños que sufrió la zona, con muerte de "gallinas, pollos. Los animales que en un pueblo de campaña por lo general hay, no quedó casi nada. Y después a nivel de producción también, pasturas, cosechas que se pierde todo. Realmente fue un impacto muy fuerte".

"Cuando vine me encontré con mi casa así, todo el techo agujereado, todo lluvia, todo. Perdimos todo el techo. No quedó nada. Ropa y eso perdimos todo. Y pudimos recuperar algún material, pero más nada", dijo Ignacio.

Joanna contó que en su casa cayó un árbol. "Rompió todo", afirmó.