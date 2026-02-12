Granizo, ráfagas de más de 110 km/h y evacuados: el temporal golpeó fuerte al interior

Un fuerte temporal afectó este miércoles y la madrugada del jueves a distintos puntos del interior del país, con granizo , intensa actividad eléctrica y ráfagas que superaron los 110 km/h en el litoral oeste, informó Arriba gente en Canal 10.

En el noreste se registró caída de granizo, con especial intensidad en Cebollatí, en el norte de Rocha, donde el fenómeno provocó voladura de techos y rotura de vidrios en viviendas. También se reportaron daños por viento y lluvia.

Del lado de Treinta y Tres hubo importante caída de árboles en rutas, lo que generó complicaciones en la circulación.

image

En el litoral se registraron evacuados. En Porvenir, departamento de Paysandú, personas afectadas fueron alojadas en el centro coordinador de emergencias departamental (Cecoed).

image

UTE emitió un comunicado en la mañana de este jueves en el que indica: “Ante los eventos climáticos que se están desarrollando en la zona centro norte de nuestro país, solicitamos a la población extremar cuidados ante cables caídos: no acercarse ni tocarlos e informar a través de https://goo.su/PiJHI. Las brigadas operativas y técnicas de UTE ya se encuentran trabajando en las afectaciones producidas. Agradecemos su buena disposición y estaremos informando sobre la evolución de la situación”.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió a las 20:43 la primera advertencia por tormentas puntualmente fuertes al norte de Treinta y Tres, incluyendo Melo, Rivera y zonas próximas a Tacuarembó, bajo nivel amarillo.

A las 22:07 el organismo amplió la advertencia amarilla a gran parte del territorio. Más tarde, a las 23:39, mantuvo el nivel amarillo en esa zona pero emitió la primera advertencia naranja para Soriano, Flores y parte de Durazno. Durante la madrugada rigió doble advertencia en distintas áreas del país.

En la mañana de este jueves hay doble advertencia emitida por Inumet.