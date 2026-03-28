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ROBO PIRAÑA

Un detenido tras robo piraña a farmacia de Avenida Italia y Solano López; llegaron cuatro en dos motos

Robo piraña a una farmacia de Avenida Italia. Llegaron cuatro en dos motos y robaron perfumes. La Policía asistió al llamado y detuvo a un delincuente armado.

Foto: el robo piraña a una farmacia de Avenida Italia y Solano López el 16 de marzo pasado.

Foto: el robo piraña a una farmacia de Avenida Italia y Solano López el 16 de marzo pasado.

Tras el llamado de emergencia a la Policía, los efectivos llegaron al lugar y comenzaron una búsqueda por la zona.

El equipo de URPM ubicó a un delincuente en un pasillo de la calle Félix Laborde. Estaba armado con una revólver calibre 22 y ocho proyectiles, de acuerdo al informe primario de la Policía al que accedió Subrayado.

Captura de video cedido a Subrayado.
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