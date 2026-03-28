Un detenido tras robo piraña a farmacia de Avenida Italia y Solano López; llegaron cuatro en dos motos

Foto: el robo piraña a una farmacia de Avenida Italia y Solano López el 16 de marzo pasado.

Un robo piraña se registró en la farmacia de Avenida Italia y Solano López, cuando cuatro delincuentes llegaron en dos motos y de forma violenta robaron varios perfumes de las vitrinas.

Tras el llamado de emergencia a la Policía, los efectivos llegaron al lugar y comenzaron una búsqueda por la zona.

El equipo de URPM ubicó a un delincuente en un pasillo de la calle Félix Laborde. Estaba armado con una revólver calibre 22 y ocho proyectiles, de acuerdo al informe primario de la Policía al que accedió Subrayado.

El delincuente fue detenido y ahora los investigadores analizan las cámaras de seguridad del local asaltado para dar con los otros ladrones.