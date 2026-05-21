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Doble rapiña

Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París

Las víctimas de la doble rapiña fueron un repartidor y dos ocupantes de un auto. Según sus relatos, los delincuentes estaban armados.

Las rapiñas ocurrieron a pocos metros, una de la otra.

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Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

La Policía investiga a cuatro delincuentes que cometieron dos rapiñas a pocos metros a escasos minutos en Nuevo París.

La primera de las víctimas fue un repartidor de cigarrillos, que entregaba mercadería en un almacén. Le llevaron dinero y celulares.

A la vuelta de la cuadra, en Juan Camejo Soto e Isidoro Pérez de Roxas, los mismos rapiñeros encañonaron a dos hombres y les exigieron el auto que tenían estacionado en el frente de una casa.

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Según contaron a la Policía, discutieron con los agresores porque les dijeron que no iban a poder llevarse el auto debido a que es eléctrico. En consecuencia, robaron un celular y escaparon rápidamente.

En una filmación a la que accedió Subrayado, se observa que tres de los rapiñeros usaban casco para tapar sus rostros, no así el cuarto, pero usaba capucha. Hubo una diferencia de entre dos y tres minutos entre una rapiña y la otra.

Tras ser alertados, intervinieron efectivos del PADO y de la Seccional 19ª, quienes avanzan en la investigación para identificar a los delincuentes.

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