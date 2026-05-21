La Policía investiga a cuatro delincuentes que cometieron dos rapiñas a pocos metros a escasos minutos en Nuevo París.
Cuatro delincuentes cometieron dos rapiñas a pocos metros en escasos minutos en Nuevo París
Las víctimas de la doble rapiña fueron un repartidor y dos ocupantes de un auto. Según sus relatos, los delincuentes estaban armados.
La primera de las víctimas fue un repartidor de cigarrillos, que entregaba mercadería en un almacén. Le llevaron dinero y celulares.
A la vuelta de la cuadra, en Juan Camejo Soto e Isidoro Pérez de Roxas, los mismos rapiñeros encañonaron a dos hombres y les exigieron el auto que tenían estacionado en el frente de una casa.
Investigan varias rapiñas a repartidores en Belvedere, Sayago y Nuevo París; los delincuentes estaban armados
Según contaron a la Policía, discutieron con los agresores porque les dijeron que no iban a poder llevarse el auto debido a que es eléctrico. En consecuencia, robaron un celular y escaparon rápidamente.
En una filmación a la que accedió Subrayado, se observa que tres de los rapiñeros usaban casco para tapar sus rostros, no así el cuarto, pero usaba capucha. Hubo una diferencia de entre dos y tres minutos entre una rapiña y la otra.
Tras ser alertados, intervinieron efectivos del PADO y de la Seccional 19ª, quienes avanzan en la investigación para identificar a los delincuentes.
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