Tras agredir a su expareja y a varios policías, un hombre fue detenido, liberado y ahora tiene restricción de acercamiento

Un hombre de 26 años y con antecedentes penales fue detenido el domingo en la ciudad de Castillos, Rocha, tras agredir a su expareja en su casa, en presencia de la hija menor de ambos.

En el lugar también agredió a los policías que intervinieron ante el llamado de emergencia, y una vez detenido, ya en la Seccional, volvió a golpear a varios efectivos dentro de la celda.

La fiscal que intervino en el caso dispuso la liberación del hombre y su emplazamiento para presentarse nuevamente el miércoles 15.

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Una vez libre, el hombre dejó una prenda de vestir en la puerta de la casa de su expareja, lo que fue considerado por la Policía como una amenaza.

Enterada la fiscal, dispuso que si los policías veían nuevamente al hombre lo condujeran a la Seccional, aunque no ordenó su búsqueda y detención.

La Policía dispuso protección para la víctima y según informa la Jefatura en un comunicado publicado este lunes de mañana, “la Justicia dispuso prohibición de acercamiento, comunicación y relacionamiento del denunciado respecto de la víctima, su hija, el domicilio de ambas y lugares que frecuentan, en un radio de 500 metros por un plazo de 180 días”.

Además dispuso que “si el denunciado tiene armas, prohíbase su tenencia, uso, o porte, procediéndose a su incautación”, y concluye: “realizar seguimiento policial por 60 días, así como otras actuaciones”.

Según supo el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, el agresor es experto en artes marciales, tiene antecedentes por hechos de violencia y cuando fue detenido, el domingo, estaba alcoholizado. También había consumido marihuana, según detalla el informe policial.