Un detenido con drogas en un ómnibus en Salto y cinco condenados en Florida tras operativo policial

La Policía de Salto detuvo en el marco de un procedimiento realizado en plena carretera a un adolescente y un joven que transportaban marihuana y pasta base en un ómnibus departamental.

El hecho ocurrió en la tarde del martes. La Policía contaba con información sobre la maniobra y montó un operativo de vigilancia en la ruta 3, en el tramo entre la ciudad de Salto y la localidad de Villa Constitución, ubicada a 40 kilómetros al norte de la capital departamental.

El personal policial se subió al ómnibus y revisó a los pasajeros. Los efectivos encontraron que un joven de 21 años y un adolescente de 15, trasladaban drogas en dos mochilas: en una, marihuana pronta para su distribución y en la otra, pasta base en piedra lista para comercializar. Se presume que la droga iba a ser vendida en Villa Constitución.

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El joven y el adolescente fueron detenidos y se incautó la droga. La Fiscalía dispuso que el adolescente fuera entregado a sus padres.

FLORIDA

Cinco personas fueron condenadas tras desarticular cinco bocas de venta de drogas en la ciudad de Florida, donde la Brigada Departamental Antidrogas incautó un kilo y medio de pasta base, más de medio kilos de cocaína y dinero, entre otros objetos.

El martes, un joven de 21 años fue detenido en la terminal de ómnibus con 316 dosis y dos piedras con un peso de 309 gramos de pasta base que llevaba desde Montevideo. En la noche, fueron detenidos dos jóvenes de 21 y 22 años que iban en un auto.

El miércoles, se realizaron siete allanamientos simultáneos en varias viviendas, donde se incautó: 1.104 gramos de pasta base, 553 gramos de cocaína, 1 camioneta, 2.800 pesos y una moto que estaba denunciada como robada. Otros tres hombres fueron detenidos.

Cinco de los seis detenidos, de 21, 22, 28 y 41 años, fueron condenados por suministro de drogas, asociación para delinquir, disparo de arma de fuego y asistencia a la actividad delictiva, a penas de entre 2 años y medio a 4 años y seis meses de cárcel. El sexto detenido fue liberado.

El jefe de Policía de Florida, Carlos Noria, dio más detalles del caso.