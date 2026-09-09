Un hombre de 69 años, sin antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de suministro de estupefacientes en Tacuarembó.
Un hombre de 69 años, sin antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión por venta de drogas
Dos mujeres, que habían sido detenidas, fueron liberadas. La Policía incautó chasquis de estupefacientes, celulares y dinero.
El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, indicó que en la vivienda allanada había antecedentes de 2024 con condenas de personas relacionadas con la familia del hombre.
En el allanamiento se incautaron 50 chasquis de drogas, celulares y dinero. Dos mujeres, que habían sido detenidas, fueron liberadas.
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