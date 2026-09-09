RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

Un hombre de 69 años, sin antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión por venta de drogas

Dos mujeres, que habían sido detenidas, fueron liberadas. La Policía incautó chasquis de estupefacientes, celulares y dinero.

condenado-drogas-hombre-69-años-tacuarembo

Un hombre de 69 años, sin antecedentes penales, fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de suministro de estupefacientes en Tacuarembó.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, indicó que en la vivienda allanada había antecedentes de 2024 con condenas de personas relacionadas con la familia del hombre.

En el allanamiento se incautaron 50 chasquis de drogas, celulares y dinero. Dos mujeres, que habían sido detenidas, fueron liberadas.

un hombre de 74 anos fue condenado por violencia domestica y lesiones tras agredir a su expareja de 34
Seguí leyendo

Un hombre de 74 años fue condenado por violencia doméstica y lesiones tras agredir a su expareja de 34

Temas de la nota

Lo más visto

video
parque batlle

Un residencial denunció a un trabajador por abuso sexual contra un hombre de 86 años
IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPABLE

Fiscalía pidió 8 años de prisión para conductor involucrado en siniestro fatal en Camino de los Arrayanes
INVERSIÓN PRIVADA

Empresa dueña de Montecon presentó un proyecto para el puerto de Montevideo por 900 millones de dólares
operación zama

Investigan a una familia por clonación de vehículos y tráfico de armas: hay al menos diez detenidos
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos

Te puede interesar

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos video
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
Desarticulan organización que plantaba marihuana en campo de Rivera; incautan 355 plantas y hay tres detenidos video
OPERACIÓN MANANTIAL

Desarticulan organización que plantaba marihuana en campo de Rivera; incautan 355 plantas y hay tres detenidos
Peñarol fue sancionado por incidentes del clásico: quita de 1 punto, 150 UR, 4 partidos a puertas cerradas en el CDS y 4 sin hinchas en otra cancha
Comisión Disciplinaria de la AUF

Peñarol fue sancionado por incidentes del clásico: quita de 1 punto, 150 UR, 4 partidos a puertas cerradas en el CDS y 4 sin hinchas en otra cancha

Dejá tu comentario