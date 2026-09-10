El gobierno se apresta a disponer la obligación de guardias mínimas en la terminal de contenedores del puerto

El gobierno se dispone a emitir una normativa que obligue al sindicato de Terminal Cuenca del Plata (TCP) a mantener guardias mínimas para asegurar el funcionamiento en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, que no es un decreto de esencialidad pero tiene efecto similar, dijeron a Subrayado diversas fuentes del Poder Ejecutivo.

En las últimas horas, el Poder Ejecutivo analizó con preocupación la evolución del conflicto, y ha recibido planteos empresariales de alerta por la distorsión de la operativa portuaria debido al conflicto sindical.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que fue líder del gremio portuario durante su época de sindicalista, no es partidario de aplicar la esencialidad, que reclama la empresa TCP y también dirigentes políticos de oposición. Argumenta que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el puerto no está incluido en las actividades a decretar esenciales.

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Pero en el gobierno advierten que la normativa de OIT también establece excepciones ante casos de extrema complicación en actividad de relevancia.

Según los informantes, la solución que se encontró es el establecimiento de una normativa que obligue a los trabajadores de la terminal de contenedores a mantener guardias para asegurar el funcionamiento de la terminal para carga y descarga.