"Un desafío colectivo y una prioridad", sostuvo el presidente Yamandú Orsi en el Día Mundial de la Salud Mental

Este sábado es el Día Mundial de la Salud Mental y en ese marco, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dio un mensaje a la ciudadanía.

"Estamos más conectados que nunca, pero no siempre más acompañados. La salud mental es un desafío colectivo y una prioridad. Por eso estamos invirtiendo en más profesionales, más servicios y una red de atención que llegue a todo el país. Para que nadie tenga que enfrentar solo un momento difícil y que pedir ayuda encuentre una respuesta. Porque poner primero a la gente también es cuidar la salud mental. Seguimos", dice el texto, que acompaña un video que reflexiona sobre la importancia de la comunidad para enfrentar algunas situaciones.

Estamos más conectados que nunca, pero no siempre más acompañados.



La salud mental es un desafío colectivo y una prioridad. Por eso estamos invirtiendo en más profesionales, más servicios y una red de atención que llegue a todo el país.



Para que nadie tenga que enfrentar solo… pic.twitter.com/akTYiy7fMy — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 10, 2026 La Organización Mundial de la Salud definió que el lema este año es "Experiencias vividas escuchadas: voces reales, cambio real".

"El lema establecido para 2026 facilita la puesta en valor de la perspectiva de derechos, eje central de esta y anteriores conmemoraciones, en tanto pone el foco en la relevancia de escuchar las voces de quienes han vivido experiencias relativas a la salud mental, en la dirección de que dichas voces puedan tener una participación activa en la construcción de políticas públicas y por ende en la toma de decisiones. Asimismo, la OMS subraya la relevancia de poner en marcha procesos de desinstitucionalización sostenidos en el trabajo en la comunidad", señala la Facultad de Psicología en un comunicado.

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