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Prisión preventiva por tráfico de armas y otros delitos para el padre del adolescente abatido en el barrio Borro

El hombre de 52 años estaba requerido por lesiones graves y en la casa la Policía encontró una pistola Bersa calibre 9 mm, municiones y un arma de aire comprimido.

Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.

Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.

El hombre de 52 años irá a prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación que lo tiene como presunto autor de tres delitos de tráfico interno de armas de fuego, reiterados delitos de disparo de arma de fuego, delitos vinculados al porte y tenencia de armas, dos delitos de violencia privada agravada, dos delitos de daños, lesiones personales y receptación especialmente agravada por tratarse de un arma de fuego de la Policía argentina. Tiene antecedentes penales.

La detención se produjo en un allanamiento en la casa del hombre, la misma en la que fue abatido su hijo, en la calle Horacio García Lagos. Estaba requerido por lesiones graves y en la casa la Policía encontró una pistola Bersa calibre 9 mm, municiones y un arma de aire comprimido, además de varias vainas.

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El viernes, la abogada de la familia, Cecilia Choca, dijo a Subrayado que el hombre afirmaba que las armas no son de él, que el miércoles su casa fue baleada por efectivos policiales que pasaron en el lugar en un camión blindado y, que, por esa denuncia, sabía que iría Policía Científica a su casa y aún así las armas estaban allí.

También indicó que fueron varios disparos hacia la vivienda y que cuando fueron a realizar la denuncia del hecho, surgió la denuncia del vecino por supuestas amenazas. "Él sabía que al hacer esa denuncia iba a ir Policía Científica a ver qué fue lo que había pasado", dijo la abogada y agregó que tras la denuncia de amenazas se realizó el allanamiento a la casa, donde encontraron las armas.

Otro hijo del hombre, hermano del adolescente abatido en junio, aseguró que el arma era suya y que la compró a través de un grupo de Whatsapp.

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