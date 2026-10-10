Cancillería realiza gestiones por uruguayos afectados ante cancelación de vuelos en Panamá

Hay uruguayos afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá por el terremoto, y desde la Cancillería se informó que asisten a las personas en el lugar, mientras realizan gestiones para "alcanzar una solución a la mayor brevedad posible".

El terremoto se desarrolló este viernes, a las 12:56 horas, dejando más de 20 heridos y edificios colapsados. Ante esto, hubo cancelaciones y retrasos en los vuelos que salían desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen tanto el viernes como este sábado.

"Autoridades de Cancillería están en comunicación permanente con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá, así como con autoridades del propio Aeropuerto Internacional de Tocumen", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

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Además, recordó los contactos de emergencia para quienes están afectados en Panamá (Guardia Diplomática: 098 051 052 y Oficina de Asistencia al Compatriota: 098 274 616) y aseguró que se está en comunicación directa con afectados y familiares.

"La Embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó hacia el aeropuerto para brindar asistencia a las personas afectadas y realizar seguimiento de la situación. La Embajadora se encuentra, asimismo, realizando gestiones con las autoridades del aeropuerto y con la principal aerolínea que opera en Panamá. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores continuamos trabajando con las autoridades correspondientes y las compañías aéreas en Panamá a efectos de alcanzar una solución a la mayor brevedad posible", concluyeron.