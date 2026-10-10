Un auto despistó en ruta 2 y cayó a un arroyo. El cuerpo de quien se presume era el único ocupante fue encontrado en los alrededores.
Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
El siniestro ocurrió en ruta 2, en el departamento de Colonia, este viernes por la mañana. Bomberos trabajaron en la zona y encontraron el cuerpo.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 160, donde cruza el arroyo Colla, en el departamento de Colonia, sobre las 11:20 de la mañana del viernes.
Al llegar los Bomberos al lugar, constataron que el vehículo estaba dentro del agua, pero desconocían si había una persona en su interior. Tras una inspección ocular, no encontraron ocupantes, pero una inspección en los alrededores permitió ubicar al cuerpo de un joven de 21 años que iba en el vehículo.
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