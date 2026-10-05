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BULEVAR ARTIGAS Y NUEVA PALMIRA

Un delincuente vestido como policía robó en un local de cobranzas en la zona de La Comercial

El ladrón llegó como acompañante en una moto junto a otro delincuente, se bajó y entró atrás de la empleada del lugar, que estaba sola y volvía del descanso.

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Un delincuente vestido como policía robó este lunes en un local de cobranzas, ubicado en bulevar Artigas y Nueva Palmira, en la zona de La Comercial.

El ladrón llegó como acompañante en una moto junto a otro delincuente, se bajó y entró atrás de la empleada del local, que estaba sola y volvía del descanso.

El delincuente amenazó a la mujer con un arma de fuego y se llevó "gran cantidad de dinero", de acuerdo a la información a la que accedió Subrayado.

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Antes de huir del lugar en la misma moto en la que llegaron, el rapiñero se llevó el DVR con los registros de las cámaras de seguridad del local.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El caso está a cargo del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I, que trata de identificar a los autores del robo. La empleada resultó ilesa.

En octubre, ese mismo local de cobranzas había sido asaltado por delincuentes.

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