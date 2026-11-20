Meteorología actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes; el fenómeno rige hasta la hora 20.00.

Las zonas comprendidas por la advertencia podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Las principales localidades afectadas son:

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Canelones: Migues, Montes, San Bautista, San Ramón y Tala.

Cerro Largo: Esperanza.Durazno : Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.

Florida: 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Aiguá.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines.