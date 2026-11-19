La Policía acudía a un llamado por una rapiña en un almacén ubicado en la calle Gronardo, en Flor de Maroñas y al llegar encontraron al comerciante, un hombre de 56 años, forcejeando y luchando con el delincuente.

Los efectivos detuvieron al rapiñero, un hombre de 32 años, quien resultó con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento tras la pelea.

El comerciante logró encerrarlo en el almacén gracias a que, por las cámaras de su comercio, vio que el hombre había entrado con un pasamontañas y una pistola, y robaba dinero de la caja registradora y varias cajas de cigarros que guardó en un bolso.

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Al advertir la situación, el comerciante le cerró la reja de acceso al almacén y lo dejó adentro, tal como quedó registrado en la cámara de seguridad del local.

El delincuente empezó a forzar la reja, finalmente logró salir y se trabó en lucha con el comerciante hasta que llegó la Policía y fue detenido.

Los efectivos le incautaron unos 6.500 pesos y 120 cajas de cigarros. El rapiñero quedará a disposición de Fiscalía para resolver su situación judicial.