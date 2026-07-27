RECIBÍ EL NEWSLETTER
ciudad vieja

Un delincuente rompió el ventanal de un café en Ciudad Vieja, robó la caja registradora y quedó filmado

La Policía logró identificar al delincuente y trabaja ahora para ubicarlo.

Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al autor del robo.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

A las cuatro de la madrugada de este lunes un hombre estalló el ventanal de un café unicado en Sarandí y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja, e ingresó al local. La Policía recibió un llamado mientras el robo estaba ocurriendo y cuando los efectivos llegaron, seis minutos después, el hombre ya no estaba.

El ventanal quedó totalmente destruido y el hombre se llevó la caja registradora del local, aunque el dueño explicó que no recordaba si había dinero adentro o no.

Las cámaras de videovigilancia en Ciudad Vieja permitieron a la Policía establecer que el tras romper el ventanal e ingresar al local, el delincuente se fue por la calle Treinta y Tres, luego tomó 25 de Mayo e Ituzaingó e ingresó a una pensión.

Por información, comunicarse con la víctima al 099 871 615.
Seguí leyendo

Carpintero fue estafado al vender maquinaria: recibió un comprobante falso por $215.000 y pide ayuda para recuperarla

El delincuente está identificado y los efectivos trabajan ahora para capturarlo.

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Investigan el homicidio de una mujer de 81 años encontrada con puñaladas en cuello y tórax
ya fue reparada

Tras fallas mecánicas en primeros patrullajes, Ejército hizo "ajustes técnicos" a la tanqueta presentada el viernes
RUTA PARCIALMENTE OBSTRUIDA

Murió un motociclista tras chocar con un camión que circunvalaba una rotonda en ruta 6
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar

Te puede interesar

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo. video
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas video
EN CASAVALLE

Realizan pericias psiquiátricas a la adolescente de 13 años sospechosa de matar a su abuela de varias puñaladas
Foto: Subrayado.
inumet

Advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario