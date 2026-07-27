Un delincuente rompió el ventanal de un café en Ciudad Vieja, robó la caja registradora y quedó filmado

Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al autor del robo. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

A las cuatro de la madrugada de este lunes un hombre estalló el ventanal de un café unicado en Sarandí y Treinta y Tres, en Ciudad Vieja, e ingresó al local. La Policía recibió un llamado mientras el robo estaba ocurriendo y cuando los efectivos llegaron, seis minutos después, el hombre ya no estaba.

El ventanal quedó totalmente destruido y el hombre se llevó la caja registradora del local, aunque el dueño explicó que no recordaba si había dinero adentro o no.

Las cámaras de videovigilancia en Ciudad Vieja permitieron a la Policía establecer que el tras romper el ventanal e ingresar al local, el delincuente se fue por la calle Treinta y Tres, luego tomó 25 de Mayo e Ituzaingó e ingresó a una pensión.

El delincuente está identificado y los efectivos trabajan ahora para capturarlo.

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