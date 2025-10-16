Un delincuente intentó rapiñar una farmacia en Las Acacias y fue abatido por un policía que trabajaba como cajero

Un delincuente fue abatido este jueves de tarde por un policía de particular cuando intentó rapiñar en una farmacia, ubicada en General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias.

El policía trabaja en el comercio desde hace cuatro años como cajero. Este jueves, el rapiñero ingresó armado con un revólver al local y exigió el dinero de la recaudación.

En el momento en el que el delincuente apuntó con el arma a una compañera, policía se identificó como tal, le dio la voz de alto y cuando el delincuente le apuntó, el funcionario del Ministerio del Interior disparó varias veces.

El rapiñero salió corriendo de la farmacia y cayó ya sin vida a unos 30 metros del comercio. El caso es investigado por la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1978969772990558265&partner=&hide_thread=false La fiscal de Homicidios, Sabrina Flores, dijo a #Subrayado que los disparos se dieron dentro del local y que se analizan las cámaras de videovigilancia de la zona. pic.twitter.com/IAIaPc4qrd — Subrayado (@Subrayado) October 16, 2025

Temas de la nota delincuente

Policía

farmacia

Las Acacias