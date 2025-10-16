RECIBÍ EL NEWSLETTER
GRAL. FLORES Y JOSÉ MARÍA GUERRA

Un delincuente intentó rapiñar una farmacia en Las Acacias y fue abatido por un policía que trabajaba como cajero

El rapiñero ingresó armado con un revólver al local y exigió el dinero de la recaudación. Apuntó a los trabajadores y provocó la reacción del funcionario del Ministerio del Interior.

delincuente-abatido-farmacia-barrio-las-acacias

Un delincuente fue abatido este jueves de tarde por un policía de particular cuando intentó rapiñar en una farmacia, ubicada en General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias.

El policía trabaja en el comercio desde hace cuatro años como cajero. Este jueves, el rapiñero ingresó armado con un revólver al local y exigió el dinero de la recaudación.

En el momento en el que el delincuente apuntó con el arma a una compañera, policía se identificó como tal, le dio la voz de alto y cuando el delincuente le apuntó, el funcionario del Ministerio del Interior disparó varias veces.

Siete detenidos en importante operación en San José; incautaron armas, dinero, equipos y drogas
Siete detenidos en importante operación en San José; incautaron armas, dinero, equipos y drogas

El rapiñero salió corriendo de la farmacia y cayó ya sin vida a unos 30 metros del comercio. El caso es investigado por la fiscal de Homicidios de 1º turno, Sabrina Flores.

Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

