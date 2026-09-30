Un delincuente fue detenido en un intento de estafa a una mujer de 86 años con el cuento del tío

Un intento de estafa mediante el cuento del tío este miércoles tuvo como víctima a una mujer de 86 años en el barrio La Teja.

En este caso, fue clave la intervención de una vecina, de la cajera de una institución financiera y el rápido accionar de la Policía, que detuvo al delincuentes sin que se pudiera concretar la maniobra.

La mujer recibió una llamada telefónica de un hombre que se hizo pasar por compañero de trabajo de su hijo, en la que le dijo que pasaba por su casa a buscar en un taxi para que fueran hasta una institución a sacar un préstamo para que no le retuvieran la jubilación. El día anterior, supuestamente la habían llamado del BPS para indicarle el trámite que debía realizar.

El delincuente llegó en un taxi y al subirse al vehículo, una vecina le preguntó a la mujer dónde iba y le dijo que se dirigía a sacar un préstamo. Eso despertó la sospecha de la vecina, quien se comunicó con el hijo de la víctima.

Igualmente, la anciana se subió al taxi y fue con el estafador hasta un centro comercial de Malvín. Mientras tanto, el hijo de la mujer llamó a Radio Taxi y al 911. A la Policía le proporcionó una foto de su madre para la pudiera ubicar.

Con la imagen y el rastreo de la ubicación del vehículo a través del GPS, la Policía montó un operativo en las inmediaciones del centro comercial. Adentro, el delincuente intentaba que la mujer sacara un préstamo, pero la cajera de la institución también sospechó del caso y les dijo que no podía darle el dinero, porque había un error en la cédula de identidad de la mujer.

Ambos salieron y el estafador fue detenido en la puerta del establecimiento. El delincuente de 36 años, con seis antecedentes penales, entre ellos, por estafa, había salido de la cárcel hacía diez días.