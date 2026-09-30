Peñarol recibe a Montevideo City Torque este miércoles desde la hora 20.00 en el estadio Centenario por la fecha primera fecha postergada del Torneo Clausura.
Como una final: Peñarol y Montevideo City Torque se enfrentan en el Centenario por el partido pendiente de la 1° fecha del Clausura
El equipo aurinegro tiene la vuelta de su hinchada tras los partidos de suspensión. El encuentro es arbitrado por Javier Feres y el VAR está a cargo de Daniel Fedorczuk.
Los dirigidos por Diego Aguirre y Marcelo Méndez se miden en un partido con condimentos de final. Al momento, Peñarol está 5 puntos arriba de su rival de esta noche en la Tabla Anual.
Después de cinco partidos seguidos sin su público, el carbonero vuelve con su hinchada al máximo escenario del fútbol uruguayo.
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Aguirre tiene la baja del argentino Germán Pezzella, por lo que en la zaga estarán Ferreira, Olivera y Herrera o Lemos.
El encuentro es arbitrado por Javier Feres y el VAR está a cargo de Daniel Fedorczuk.
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