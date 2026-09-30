Delincuente robó cinco metros de cable y apagó semáforos de avenida Italia y Batlle y Ordóñez

La Policía de Montevideo detuvo en la madrugada de este miércoles a un delincuente que había robado cinco metros de cable subterráneo y por eso había dejado sin semáforos a la esquina de avenida Italia y Batlle y Ordóñez.

Según el informe policial, al que accedió Subrayado, personal de la Seccional 11 detuvo al hombre de 35 años, con 11 antecedentes penales, a seis cuadras de donde robó los cables.

El robo fue minutos antes de las 3 de la mañana de este miércoles, y la Policía fue alertada por vecinos que llamaron al 911.

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Los policías fueron al lugar, buscaron al delincuente y lo encontraron con los cinco metros de cable y un cuchillo con una hoja de 10 centímetros.

La Policía utilizó las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior que captaron lo sucedido, dice el informe de la Jefatura. El delincuente está a disposición de Fiscalía.

OTRO CASO

En otro caso, dos delincuentes fueron detenidos por la Policía tras robar una cámara de vigilancia del Ministerio del Interior en la calle Emilio Reus, entre Blandengues y Barthelot.

Los delincuentes tienen 24 y 20 años y fueron detenidos cuando escapaban por la calle Blandengues. Llevaban una bolsa negra con la cámara de seguridad robada adentro.