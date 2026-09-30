RECIBÍ EL NEWSLETTER
OTROS DOS ROBARON CÁMARA DE LA POLICÍA

Delincuente robó cinco metros de cable y apagó semáforos de avenida Italia y Batlle y Ordóñez

El delincuente tiene 35 años y 11 antecedentes penales, según el informe de la Jefatura de Policía de Montevideo. Lo detuvieron a seis cuadras con el cable y un cuchillo de 10 centímetro.

cables-semáforos-robo-foto-Policía
cámara-vigilancia-Ministerio-del-Interior-robada

La Policía de Montevideo detuvo en la madrugada de este miércoles a un delincuente que había robado cinco metros de cable subterráneo y por eso había dejado sin semáforos a la esquina de avenida Italia y Batlle y Ordóñez.

Según el informe policial, al que accedió Subrayado, personal de la Seccional 11 detuvo al hombre de 35 años, con 11 antecedentes penales, a seis cuadras de donde robó los cables.

El robo fue minutos antes de las 3 de la mañana de este miércoles, y la Policía fue alertada por vecinos que llamaron al 911.

a la carcel dos delincuentes que agredieron y dejaron a un hombre atado en una ruta de lavalleja
Seguí leyendo

A la cárcel dos delincuentes que agredieron y dejaron a un hombre atado en una ruta de Lavalleja

Los policías fueron al lugar, buscaron al delincuente y lo encontraron con los cinco metros de cable y un cuchillo con una hoja de 10 centímetros.

La Policía utilizó las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior que captaron lo sucedido, dice el informe de la Jefatura. El delincuente está a disposición de Fiscalía.

OTRO CASO

En otro caso, dos delincuentes fueron detenidos por la Policía tras robar una cámara de vigilancia del Ministerio del Interior en la calle Emilio Reus, entre Blandengues y Barthelot.

Los delincuentes tienen 24 y 20 años y fueron detenidos cuando escapaban por la calle Blandengues. Llevaban una bolsa negra con la cámara de seguridad robada adentro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRECIOS AL ALZA

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
FTIL ANALIZA MEDIDAS

Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole
NO PARA DE LLOVER

El norte bajo agua: más de 300 mm de lluvia acumulados en una localidad de Salto y más de 200 en otra de Artigas, en 48 horas
POR CASO LEIVA Y EDIL BLANCO

Javier García: "Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional"
CANELONES

Asalto al BROU de Pando: inician sumario sin separación del cargo a tesorero y cajera de la sucursal

Te puede interesar

Orsi habló del caso Leiva: Me preocupa el tema de los ediles, los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico video
EXASESOR CONDENADO POR LAVADO

Orsi habló del caso Leiva: "Me preocupa el tema de los ediles, los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"
Aumentan los homicidios entre bandas criminales y hay 2.723 delincuentes identificados en 137 estructuras delictivas video
INFORME DEL MINISTERIO AL SENADO

Aumentan los homicidios entre bandas criminales y hay 2.723 delincuentes identificados en 137 estructuras delictivas
Denuncian disturbios entorno a hogar de INAU; desde la institución responden que están trabajando en esa problemática video
BARRIO BELLA VISTA

Denuncian disturbios entorno a hogar de INAU; desde la institución responden que están "trabajando" en esa problemática

Dejá tu comentario